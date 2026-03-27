Отношения с ЕС испорчены не по вине РФ, и события на Украине здесь ни при чем — Путин
17:12 27.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российско-европейские отношения испорчены не по вине Москвы, и отсылки к ситуации на Украине здесь нерелевантны. Это подчеркнул президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с Совбезом, посвященном этой теме.
«Отношения России со странами Европы находятся в кризисе не по нашей вине, — подчеркнул глава государства. — И ссылки на украинские события здесь не имеют достаточных оснований».
