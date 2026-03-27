Медведев напомнил Каллас, что ее родная Эстония в прошлом была частью России
17:32 27.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев саркастично прокомментировал слова главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Россия требует регион, который «ей не принадлежит». Он напомнил, что ее родная Эстония тоже когда-то была частью России.
«Лабораторная крыса Каллас, чье лицо не отмечено печатью интеллекта, снова вляпалась, заявив, что Россия „требует то, что никогда ей не принадлежало“. Донбасс! Который был российским и ничьим больше. Обидно быть такой тупой в 50 лет. И вообще, Эстония (о ужас!) тоже была частью России», — написал он на английском в своем аккаунте в X.
