Минобороны Индии сообщило, что одобрило закупку дополнительных российских систем С-400
18:00 27.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совет по оборонным закупкам Министерства обороны Индии одобрил приобретение дополнительных российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом заявило индийское военное ведомство в своем пресс-релизе.
Закупка ЗРС одобрена для военно-воздушных сил Индии. «Системы С-400 будут противодействовать воздушным объектам противника дальнего действия, нацеленным на жизненно важные районы», — заявили в индийском Минобороны.
