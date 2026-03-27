Критика от лидера США не лишила власти ФРГ сна, заявили в кабмине Германии

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство ФРГ сдержанно отреагировало на заявление президента США, содержащее критику в адрес Германии из-за ее позиции по конфликту вокруг Ирана, заявив, что это не то, что может «лишить сна».

26 марта американский лидер заявил, что конфликт на Украине не является войной США.

«Мы сейчас не будем комментировать каждое заявление каждого лидера и в этом случае дадим оценку этим словам в закрытом режиме», — отметил на брифинге журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус. «Но это не то заявление, которое лишает нас сна», — добавил он.

Ранее ряд немецких политиков заявляли о том, что Германия остается в стороне конфликта вокруг Ирана и не намерена в нем участвовать.