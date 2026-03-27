Носки с Трампом, как подарили депутатам ГД в США, продаются на маркетплейсах

Сувенирные носки с изображением президента США Дональда Трампа, которые американские конгрессмены подарили депутатам Госдумы, можно найти на зарубежных и российских маркетплейсах, убедился корреспондент ТАСС.

Носки были выпущены во время предвыборной кампании Трампа в 2024 году. Помимо изображения американского лидера с фирменной челкой, на них также нанесен лозунг Трампа MAGA (Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой»). Сейчас носки в разных вариациях продаются на Ebay и Amazon. Их также можно найти на российских маркетплейсах — Ozon и Wildberries.

Ранее член делегации Госдумы, зампред думского комитета по экономполитике Михаил Делягин («Справедливая Россия») рассказал ТАСС, что российские и американские парламентарии в ходе встречи в Вашингтоне обменялись символическими подарками. Члены Конгресса подарили депутатам носки с изображением Трампа и личный жетон от конгрессвумен Анны Паулины Луны.

Российские парламентарии передали американским коллегам посольские подарки, а вице-спикер Госдумы Борис Чернышов подарил конгрессменам открытку, подписанную участниками полета «Союз — Аполлон», что, по словам Делягина, «вызвало у американцев восторг».