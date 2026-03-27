Вэнс может стать основным переговорщиком с Ираном со стороны США — Axios

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-президент США Джей Ди Вэнс может стать основным переговорщиком с Ираном с американской стороны. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

«Ожидается, что он станет основным переговорщиком во время возможных контактов по урегулированию с Ираном», — пишет портал, отмечая, что Вэнс уже провел несколько телефонных разговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, встречался с представителями государств Персидского залива, а также участвовал в «опосредованной коммуникации» с Ираном.

По сведениям Axios, Вэнс «крайне скептически относится к оценкам Израиля относительно хода конфликта и считает, что он продлится еще несколько недель». По оценке портала «высокая должность Вэнса и засвидетельствованное несогласие с неограниченным по времени зарубежным конфликтом» делают его «более привлекательным для Ирана переговорщиком», чем спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Ранее телекомпания CNN сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа прорабатывает встречу с иранской стороной на этих выходных для обсуждения путей выхода из войны, и вице-президент Джей Ди Вэнс может принять в ней участие лично. Ранее Трамп назвал Вэнса, госсекретаря Марко Рубио, Кушнера и Уиткоффа участниками переговоров с Ираном.