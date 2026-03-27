Вэнс может стать основным переговорщиком с Ираном со стороны США — Axios
20:00 27.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вице-президент США Джей Ди Вэнс может стать основным переговорщиком с Ираном с американской стороны. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.
«Ожидается, что он станет основным переговорщиком во время возможных контактов по урегулированию с Ираном», — пишет портал, отмечая, что Вэнс уже провел несколько телефонных разговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, встречался с представителями государств Персидского залива, а также участвовал в «опосредованной коммуникации» с Ираном.
По сведениям Axios, Вэнс «крайне скептически относится к оценкам Израиля относительно хода конфликта и считает, что он продлится еще несколько недель». По оценке портала «высокая должность Вэнса и засвидетельствованное несогласие с неограниченным по времени зарубежным конфликтом» делают его «более привлекательным для Ирана переговорщиком», чем спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
Ранее телекомпания CNN сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа прорабатывает встречу с иранской стороной на этих выходных для обсуждения путей выхода из войны, и вице-президент Джей Ди Вэнс может принять в ней участие лично. Ранее Трамп назвал Вэнса, госсекретаря Марко Рубио, Кушнера и Уиткоффа участниками переговоров с Ираном.
НОВОСТИ
- 20:40 27.03.2026
- Электронная почта главы ФБР взломана хакерами — Reuters
- 19:20 27.03.2026
- Носки с Трампом, как подарили депутатам ГД в США, продаются на маркетплейсах
- 18:40 27.03.2026
- Критика от лидера США не лишила власти ФРГ сна, заявили в кабмине Германии
- 18:00 27.03.2026
- Минобороны Индии сообщило, что одобрило закупку дополнительных российских систем С-400
- 17:32 27.03.2026
- Медведев напомнил Каллас, что ее родная Эстония в прошлом была частью России
- 17:12 27.03.2026
- Отношения с ЕС испорчены не по вине РФ, и события на Украине здесь ни при чем — Путин
- 17:00 27.03.2026
- Роспотребнадзор предложил засыпать пляжи Анапы чистым песком на 50 см — Попова
- 16:32 27.03.2026
- Число голодающих в мире может увеличиться на 45 млн из-за ближневосточного конфликта — ООН
- 16:12 27.03.2026
- Глава МО Израиля объявил о планах усилить и расширить атаки на Иран
- 16:00 27.03.2026
- В Польше за продажу горючего по завышенной цене введут штраф в $270 тыс. — законопроект
