Электронная почта главы ФБР взломана хакерами — Reuters
20:40 27.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Личная электронная почта директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэша Патела взломана хакерской группировкой. Это подтвердил агентству Reuters представитель Министерства юстиции США.
По свидетельству агентства, материалы, выложенные в открытый доступ в интернете, предположительно, из почтового ящика Патела, представляются подлинными. Речь идет в том числе о фотографиях и рабочей переписке. Эти материалы охватывают период с 2010 по 2019 год.
Reuters утверждает, что эти хакеры могут быть связаны с Ираном.
НОВОСТИ
- 20:00 27.03.2026
- Вэнс может стать основным переговорщиком с Ираном со стороны США — Axios
- 19:20 27.03.2026
- Носки с Трампом, как подарили депутатам ГД в США, продаются на маркетплейсах
- 18:40 27.03.2026
- Критика от лидера США не лишила власти ФРГ сна, заявили в кабмине Германии
- 18:00 27.03.2026
- Минобороны Индии сообщило, что одобрило закупку дополнительных российских систем С-400
- 17:32 27.03.2026
- Медведев напомнил Каллас, что ее родная Эстония в прошлом была частью России
- 17:12 27.03.2026
- Отношения с ЕС испорчены не по вине РФ, и события на Украине здесь ни при чем — Путин
- 17:00 27.03.2026
- Роспотребнадзор предложил засыпать пляжи Анапы чистым песком на 50 см — Попова
- 16:32 27.03.2026
- Число голодающих в мире может увеличиться на 45 млн из-за ближневосточного конфликта — ООН
- 16:12 27.03.2026
- Глава МО Израиля объявил о планах усилить и расширить атаки на Иран
- 16:00 27.03.2026
- В Польше за продажу горючего по завышенной цене введут штраф в $270 тыс. — законопроект
