Электронная почта главы ФБР взломана хакерами — Reuters

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Личная электронная почта директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэша Патела взломана хакерской группировкой. Это подтвердил агентству Reuters представитель Министерства юстиции США.

По свидетельству агентства, материалы, выложенные в открытый доступ в интернете, предположительно, из почтового ящика Патела, представляются подлинными. Речь идет в том числе о фотографиях и рабочей переписке. Эти материалы охватывают период с 2010 по 2019 год.

Reuters утверждает, что эти хакеры могут быть связаны с Ираном.