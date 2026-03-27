НОВОСТИ

США уведомили союзников о предстоящих перебоях в поставках оружия Украине — Politico

21:20 27.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США уведомили союзников о предстоящих в ближайшие месяцы перебоях в поставках оружия Украине на фоне продолжающейся военной операции против Ирана. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Как пишет издание, «Госдепартамент сообщил союзникам [США], что поставки боеприпасов, особенно перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot, могут быть нарушены». По сведениям газеты, перебои в поставках оружия ожидаются «в ближайшие месяцы в связи с тем, что Пентагон отдает предпочтение их применению в войне против Ирана».

Politico подчеркивает, что решение Вашингтона «ставит под угрозу ключевую программу, в рамках которой союзники покупают оружие у США для его передачи Киеву».

