США не понимают, почему Зеленский лжет о содержании мирных переговоров — Рубио

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация Соединенных Штатов не понимает, почему Владимир Зеленский лжет о содержании переговоров, направленных на урегулирование на Украине. Об этом заявил госсекретарь США — помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

«Ему совершенно ясно было сказано, и ему следовало это понять, что гарантии безопасности [Запада Киеву] последуют лишь по завершении войны. Однако это не было прикреплено к условию сдачи им территории. Понятия не имею, почему он такое говорит. Это просто не соответствует действительности», — отметил шеф американской дипломатии.

При этом он назвал ложью заявления Зеленского о том, что Киев получит гарантии безопасности лишь при условии вывода ВС Украины из Донбасса. «Это ложь. И я видел, что он это сказал. Вызывает сожаление, что он это говорит. Поскольку он знает, что это неправда, и ему такое не говорили», — подчеркнул Рубио в беседе с журналистами по итогам участия в совещании глав внешнеполитических ведомств Группы семи во Франции.

Госсекретарь также подтвердил, что США не намерены предоставлять Украине гарантии безопасности, пока идут боевые действия. «Что такое гарантия безопасности? Это войска, готовые вступить в дело. Если их развернуть сейчас, это означает, что вы втягиваетесь в войну», — пояснил Рубио.