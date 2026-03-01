Американскому лидеру наскучила военная операция против Ирана — ТВ
22:40 27.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американо-израильская военная операция против Ирана начинает вызывать скуку у президента США Дональда Трампа, он хочет переключиться на другие вопросы. С таким утверждением выступил телеканал MS Now со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя американской администрации.
«Трампу начинает немного наскучивать Иран, — приводит телеканал слова неназванного чиновника. — Не то чтобы он о чем-то жалеет, ему просто скучно, и он хочет двигаться дальше».
По словам чиновника, хозяин Белого дома «хочет объявить о победе и пойти дальше».
НОВОСТИ
- 22:00 27.03.2026
- США не понимают, почему Зеленский лжет о содержании мирных переговоров — Рубио
- 21:20 27.03.2026
- США уведомили союзников о предстоящих перебоях в поставках оружия Украине — Politico
- 20:40 27.03.2026
- Электронная почта главы ФБР взломана хакерами — Reuters
- 20:00 27.03.2026
- Вэнс может стать основным переговорщиком с Ираном со стороны США — Axios
- 19:20 27.03.2026
- Носки с Трампом, как подарили депутатам ГД в США, продаются на маркетплейсах
- 18:40 27.03.2026
- Критика от лидера США не лишила власти ФРГ сна, заявили в кабмине Германии
- 18:00 27.03.2026
- Минобороны Индии сообщило, что одобрило закупку дополнительных российских систем С-400
- 17:32 27.03.2026
- Медведев напомнил Каллас, что ее родная Эстония в прошлом была частью России
- 17:12 27.03.2026
- Отношения с ЕС испорчены не по вине РФ, и события на Украине здесь ни при чем — Путин
- 17:00 27.03.2026
- Роспотребнадзор предложил засыпать пляжи Анапы чистым песком на 50 см — Попова
