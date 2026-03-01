Американскому лидеру наскучила военная операция против Ирана — ТВ

Американо-израильская военная операция против Ирана начинает вызывать скуку у президента США Дональда Трампа, он хочет переключиться на другие вопросы. С таким утверждением выступил телеканал MS Now со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя американской администрации.

«Трампу начинает немного наскучивать Иран, — приводит телеканал слова неназванного чиновника. — Не то чтобы он о чем-то жалеет, ему просто скучно, и он хочет двигаться дальше».

По словам чиновника, хозяин Белого дома «хочет объявить о победе и пойти дальше».