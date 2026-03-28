0
0
21
НОВОСТИ

Третий авианосец ВМС США отправляется на Ближний Восток

09:00 28.03.2026 Источник: Интерфакс

Соединенные Штаты направляют на Ближний Восток третий авианосец для усиления американской военной группировки в проведении операции против Ирана, сообщил телеканал CBS News, ссылаясь на осведомленные источники

По их словам, американская авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS George H.W. Bush, на котором базируются 48 боевых истребителей, должна будет прибыть в распоряжение Центрального командования США ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) и присоединиться к текущим боевым операциям против Ирана.

Ракетные эсминцы USS Ross, USS Donald Cook и USS Mason, входящие состав группы, уже покинули свои базы на Атлантике и идут в ближневосточный регион.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Возврат к списку