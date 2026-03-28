Зеленский через СМИ отреагировал на слова Рубио, обвинившего его во лжи по поводу переговоров
19:22 28.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский прокомментировал заявление госсекретаря США — помощника американского президента по национальной безопасности Марко Рубио, заявившего, что Зеленский лжет о содержании переговоров, направленных на урегулирование на Украине.
Рубио ранее назвал ложью заявления Зеленского о том, что Киев получит гарантии безопасности лишь при условии вывода ВСУ из Донбасса.
«Все сигналы, которые были на протяжении всего переговорного процесса, говорят, <…> что мы сможем получить гарантии безопасности от США не до прекращения огня, не до конца конфликта, а после того, как наши войска покинут Донбасс», — сказал Зеленский в ходе общения с журналистами в субботу, его слова передает агентство УНИАН.
«Мы хотели бы получить гарантии до окончания конфликта, но нам сказали — нет. Я сказал, что это не будет работать», — отметил Зеленский.
