0
0
0
НОВОСТИ

На борту десантного корабля ВМС США на Ближний Восток прибыл батальон морской пехоты

20:34 28.03.2026 Источник: Интерфакс

Универсальный авианесущий десантный корабль ВМС США USS Tripoli прибыл в зону ответственности в Центрального командования вооруженных сил США на Ближнем Востоке (CENTCOM), сообщило командование.

"Американские моряки и морские пехотинцы на борту десантного корабля USS Tripoli прибыли в зону ответственности Центрального командования США 27 марта. Десантный корабль класса America является флагманом амфибийно-десантной группы (из трех десантных кораблей). На них базируется 31-й экспедиционный батальон морской пехоты в составе 3,5 тысяч моряков и морских пехотинцев, транспортная и истребительная авиация, а также десантные и тактические средства", - указывается в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Возврат к списку