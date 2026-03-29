В израильской армии считают, что вскоре уничтожат 90% военных предприятий Ирана
11:00 29.03.2026 Источник: Интерфакс
"В течение нескольких дней военные завершат нанесение ударов по всем критически важным объектам военной промышленности Ирана", - сказал он. "Это означает, что мы уничтожим большую часть мощностей по производству военной продукции, и режиму потребуется много времени, чтобы восстановить их", - подчеркнул он.
Израильские ВВС к настоящему моменту нанесли удары по 70% объектов иранской военной промышленности. По оценке Армии обороны Израиля, военные вскоре уничтожат уже примерно 90% ключевых иранских предприятий, производящих вооружения.
