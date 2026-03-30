Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила $115 за баррель

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2026 года на лондонской бирже ICE превысила $115 за баррель впервые с 19 марта 2026 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 01:15 мск, стоимость Brent росла на 2,74%, до $115,65 за баррель.

К 01:25 мск стоимость Brent замедлила рост до $115,40 за баррель (+2,51%).