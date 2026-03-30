0
0
141
НОВОСТИ

В Индии пассажир пытался открыть аварийную дверь самолета, испугавшись привидения

10:20 30.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пассажир дважды попытался открыть дверь аварийного выхода самолета Airbus A321, выполнявшего рейс Бангалор — Варанаси в Индии, экипаж предотвратил инцидент. Об этом сообщил телеканал NDTV.

Воздушное судно авиакомпании IndiGo накануне выполняло рейс из Бангалора (индийский штат Карнатака) в Варанаси (индийский штат Уттар-Прадеш). На его борту находились более ста человек. Инцидент произошел незадолго до посадки, когда самолет следовал на высоте около 150 метров. Пилот был вынужден уйти на повторный заход на посадку.

Рейс благополучно приземлился в аэропорту Варанаси. В результате инцидента никто не пострадал, однако пассажиры на борту испытали серьезный стресс.

После посадки самолета пассажир был задержан и передан полиции. На допросе мужчина заявил, что не осознавал своих действий и хотел покинуть самолет, потому что его преследовало приведение.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Возврат к списку