Сбер: Развитие физического искусственного интеллекта выходит далеко за рамки простой автоматизации
11:08 30.03.2026
Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в материальный мир выходит далеко за рамки простой автоматизации с помощью отдельных роботов – речь идет о построении целостной экосистемы умных устройств. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью «Ведомостям».
«Такие машины должны безопасно и эффективно взаимодействовать не только с человеком, но и друг с другом, – подчеркнул он. – Этого можно достичь за счет двух технологических принципов. Прежде всего это роевой интеллект, т. е. способность множества автономных аппаратов действовать согласованно без единого центра управления, подобно муравьиной колонии или пчелиному рою».
«Любое воплощение физического ИИ опирается на знания из десятков научных областей: от классической механики и электроники до современного материаловедения, изучающего создание материалов с заданными свойствами, – добавил Александр Ведяхин. – Необходимость активного взаимодействия устройств между собой и с людьми дополнительно усложняет задачу, выводя на первый план требования к надежности устройств».
