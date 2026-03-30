0
0
53
НОВОСТИ

Сбер: Развитие физического искусственного интеллекта выходит далеко за рамки простой автоматизации

11:08 30.03.2026

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в материальный мир выходит далеко за рамки простой автоматизации с помощью отдельных роботов – речь идет о построении целостной экосистемы умных устройств. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью «Ведомостям».

«Такие машины должны безопасно и эффективно взаимодействовать не только с человеком, но и друг с другом, – подчеркнул он. – Этого можно достичь за счет двух технологических принципов. Прежде всего это роевой интеллект, т. е. способность множества автономных аппаратов действовать согласованно без единого центра управления, подобно муравьиной колонии или пчелиному рою».

«Любое воплощение физического ИИ опирается на знания из десятков научных областей: от классической механики и электроники до современного материаловедения, изучающего создание материалов с заданными свойствами, – добавил Александр Ведяхин. – Необходимость активного взаимодействия устройств между собой и с людьми дополнительно усложняет задачу, выводя на первый план требования к надежности устройств».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 30.03.2026
Британский дипломат Янсе ван Ренсбург должен покинуть РФ из-за разведдеятельности
0
0
11:05 30.03.2026
База США близ Багдада подверглась атаке — Tasnim
0
55
11:00 30.03.2026
ЕС рассматривает меры по противодействию Орбану в случае его переизбрания — Politico
0
71
10:32 30.03.2026
Украина и ряд других стран сталкиваются с трудностями с вступлением в ЕС — Politico
0
127
10:20 30.03.2026
В Индии пассажир пытался открыть аварийную дверь самолета, испугавшись привидения
0
137
10:05 30.03.2026
США не против гуманитарных поставок нефти на Кубу, в том числе из РФ — Трамп
0
182
10:00 30.03.2026
Эксперимент по отправке только электронных повесток в 4 регионах РФ оценен положительно
0
181
09:32 30.03.2026
Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила $115 за баррель
0
219
09:20 30.03.2026
Президент США считает, что лидер Ирана Моджтаба Хаменеи либо тяжело ранен, либо мертв
0
272
09:05 30.03.2026
В Таганроге при атаке дронов повреждены 12 многоквартирных и 27 частных домов
0
244

Возврат к списку