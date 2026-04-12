Почти все фильмы в РФ, если отбросить господдержку, оказываются в «минусе» - президент Гильдии продюсеров

Почти все российские фильмы остаются убыточными, если не учитывать государственную поддержку. Об этом в беседе с ТАСС сообщил президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Филипп Кудряшов.

«Если отбросить субсидии государственные и представить, что фильмы создаются напрямую продюсерами как коммерческая единица, то у нас все фильмы практически, кроме „Чебурашки“, оказываются в минусе», — сказал он.

Он отметил, что даже высокие кассовые сборы не гарантируют окупаемости проектов. «Несмотря на то что у нас красивые цифры кинопроката, они не дают результата», — подчеркнул Кудряшов.