0
0
0
НОВОСТИ

Почти все фильмы в РФ, если отбросить господдержку, оказываются в «минусе» - президент Гильдии продюсеров

09:00 12.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти все российские фильмы остаются убыточными, если не учитывать государственную поддержку. Об этом в беседе с ТАСС сообщил президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Филипп Кудряшов.

«Если отбросить субсидии государственные и представить, что фильмы создаются напрямую продюсерами как коммерческая единица, то у нас все фильмы практически, кроме „Чебурашки“, оказываются в минусе», — сказал он.

Он отметил, что даже высокие кассовые сборы не гарантируют окупаемости проектов. «Несмотря на то что у нас красивые цифры кинопроката, они не дают результата», — подчеркнул Кудряшов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

21:05 11.04.2026
Иранское ТВ сообщает, что США на переговорах в Пакистане выдвигают чрезмерные требования
0
985
19:51 11.04.2026
Американские конгрессмены отправили главе ЕК письмо по поводу выборов в Венгрии
0
1235
16:07 11.04.2026
СМИ сообщили о начале переговоров делегаций США и Ирана в Исламабаде
0
953
15:22 11.04.2026
Рост цен на топливо привел к росту воровства бензина и дизтоплива в Великобритании - СМИ
0
1050
13:50 11.04.2026
Россия и Украина провели обмен пленными
0
1243
12:50 11.04.2026
Зеленский: Украина будет соблюдать режим тишины...
0
1180
11:03 11.04.2026
СМИ назвали примерное время начала прямых переговоров СЩА и Ирана в Исламабаде
0
1091
10:16 11.04.2026
Делегации США и Ирана прибыли в столицу Пакистана
0
1170
10:07 11.04.2026
Если переговоры США и Ирана состоятся, то пройдут за один день - СМИ
0
1135
09:30 11.04.2026
Трамп собирается построить в США самую большую в мире триумфальную арку
0
1451

Возврат к списку