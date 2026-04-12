Переговоры делегаций США и Ирана завершились без заключения соглашения
09:30 12.04.2026 Источник: Интерфакс
Самолёт вице-президента США Джей Ди Вэнса в ночь на воскресенье вылетел из Исламабада, сообщают американские СМИ. Американская делегация во главе с Вэнсом провела в Пакистане многочасовые приговоры с Ираном, однако не пришла к соглашению об урегулировании конфликта.
Вэнс, как сообщалось, дал понять, что все же надеется на успех переговорного процесса в будущем. В то же время, он не стал уточнять, каковы будут дальнейшие шаги.
Делегации Ирана и США на завершившихся в Пакистане переговорах не смогли найти решение двух или трех ключевых проблем, заявил в воскресенье утром представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.
"По ряду вопросов удалось добиться прогресса, однако разногласия сохранились по двум или трем ключевым темам. Поэтому в итоге на переговорах не заключили соглашение", - цитирует дипломата телеканал Press TV.
США на переговорах с Ираном настаивали на вывозе с иранской территории запасов обогащенного урана, сообщает в ночь на воскресенье агентство "Тасним".
"Во время переговоров американцы пытались добиться целей, которых не смогли добиться в ходе войны против Ирана. В частности речь шла об Ормузском проливе и о вывозе из Ирана ядерных материалов", - отмечается в сообщении. Иранская сторона, по данным агентства, "свела на нет эти попытки". "Тасним" характеризует сформулированные американской стороной требования как чрезмерные.
Доступ в Ормузский пролив открыт только для гражданских судов, предупредили в ночь на воскресенье в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР).
"Мы будем решительно и жестко действовать при попытках любых военных кораблей пройти через пролив", - говорится в заявлении КСИР, выдержки из которого приводит агентство "Тасним". В заявлении также отмечается, что ВМС КСИР "полностью контролируют Ормузский пролив".
- 10:20 12.04.2026
- Почти две тысячи случаев нарушение режима перемирия уже зафиксировано со стороны ВСУ – МО РФ
- 09:00 12.04.2026
- Почти все фильмы в РФ, если отбросить господдержку, оказываются в «минусе» - президент Гильдии продюсеров
- 21:05 11.04.2026
- Иранское ТВ сообщает, что США на переговорах в Пакистане выдвигают чрезмерные требования
- 19:51 11.04.2026
- Американские конгрессмены отправили главе ЕК письмо по поводу выборов в Венгрии
- 16:07 11.04.2026
- СМИ сообщили о начале переговоров делегаций США и Ирана в Исламабаде
- 15:22 11.04.2026
- Рост цен на топливо привел к росту воровства бензина и дизтоплива в Великобритании - СМИ
- 13:50 11.04.2026
- Россия и Украина провели обмен пленными
- 12:50 11.04.2026
- Зеленский: Украина будет соблюдать режим тишины...
- 11:03 11.04.2026
- СМИ назвали примерное время начала прямых переговоров СЩА и Ирана в Исламабаде
- 10:16 11.04.2026
- Делегации США и Ирана прибыли в столицу Пакистана
