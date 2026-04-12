0
0
195
НОВОСТИ

Переговоры делегаций США и Ирана завершились без заключения соглашения

09:30 12.04.2026 Источник: Интерфакс

Самолёт вице-президента США Джей Ди Вэнса в ночь на воскресенье вылетел из Исламабада, сообщают американские СМИ. Американская делегация во главе с Вэнсом провела в Пакистане многочасовые приговоры с Ираном, однако не пришла к соглашению об урегулировании конфликта.

Вэнс, как сообщалось, дал понять, что все же надеется на успех переговорного процесса в будущем. В то же время, он не стал уточнять, каковы будут дальнейшие шаги.

Делегации Ирана и США на завершившихся в Пакистане переговорах не смогли найти решение двух или трех ключевых проблем, заявил в воскресенье утром представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

"По ряду вопросов удалось добиться прогресса, однако разногласия сохранились по двум или трем ключевым темам. Поэтому в итоге на переговорах не заключили соглашение", - цитирует дипломата телеканал Press TV.

США на переговорах с Ираном настаивали на вывозе с иранской территории запасов обогащенного урана, сообщает в ночь на воскресенье агентство "Тасним".

"Во время переговоров американцы пытались добиться целей, которых не смогли добиться в ходе войны против Ирана. В частности речь шла об Ормузском проливе и о вывозе из Ирана ядерных материалов", - отмечается в сообщении. Иранская сторона, по данным агентства, "свела на нет эти попытки". "Тасним" характеризует сформулированные американской стороной требования как чрезмерные.

Доступ в Ормузский пролив открыт только для гражданских судов, предупредили в ночь на воскресенье в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР).

"Мы будем решительно и жестко действовать при попытках любых военных кораблей пройти через пролив", - говорится в заявлении КСИР, выдержки из которого приводит агентство "Тасним". В заявлении также отмечается, что ВМС КСИР "полностью контролируют Ормузский пролив".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:20 12.04.2026
Почти две тысячи случаев нарушение режима перемирия уже зафиксировано со стороны ВСУ – МО РФ
0
160
09:00 12.04.2026
Почти все фильмы в РФ, если отбросить господдержку, оказываются в «минусе» - президент Гильдии продюсеров
0
224
21:05 11.04.2026
Иранское ТВ сообщает, что США на переговорах в Пакистане выдвигают чрезмерные требования
0
1051
19:51 11.04.2026
Американские конгрессмены отправили главе ЕК письмо по поводу выборов в Венгрии
0
1344
16:07 11.04.2026
СМИ сообщили о начале переговоров делегаций США и Ирана в Исламабаде
0
997
15:22 11.04.2026
Рост цен на топливо привел к росту воровства бензина и дизтоплива в Великобритании - СМИ
0
1103
13:50 11.04.2026
Россия и Украина провели обмен пленными
0
1298
12:50 11.04.2026
Зеленский: Украина будет соблюдать режим тишины...
0
1238
11:03 11.04.2026
СМИ назвали примерное время начала прямых переговоров СЩА и Ирана в Исламабаде
0
1135
10:16 11.04.2026
Делегации США и Ирана прибыли в столицу Пакистана
0
1209

Возврат к списку