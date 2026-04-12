Главный управляющий компании Еni считает, что нужно приостановить запрет на экспорт СПГ из РФ

Главный управляющий итальянской энергетической компании Еni Клаудио Дескальци высказался за приостановку запрета на импорт газа из РФ, который решено ввести в Евросоюзе в 2027 году.

«Я считаю необходимым приостановить вступающий в силу 1 января 2027 года запрет на поставку СПГ из России», — сказал он на мероприятии, организованном партией «Лига». Его слова приводит агентство ANSA.