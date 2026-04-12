Главный управляющий компании Еni считает, что нужно приостановить запрет на экспорт СПГ из РФ

21:15 12.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главный управляющий итальянской энергетической компании Еni Клаудио Дескальци высказался за приостановку запрета на импорт газа из РФ, который решено ввести в Евросоюзе в 2027 году.

«Я считаю необходимым приостановить вступающий в силу 1 января 2027 года запрет на поставку СПГ из России», — сказал он на мероприятии, организованном партией «Лига». Его слова приводит агентство ANSA.

19:33 12.04.2026
Лукашенко и Путин в ходе телефонного разговора обсудили сотрудничество в тройке Беларусь–Россия–КНДР
0
259
18:30 12.04.2026
В КСИР сообщили, что Ормузский пролив находится под полным контролем Ирана
0
377
16:49 12.04.2026
Трамп объявил о начале полной блокады Ормузского пролива силами ВМС США и других стран
0
559
15:19 12.04.2026
Никто из делегации США не остался в Исламабаде, все покинули Пакистан - СМИ
0
586
15:07 12.04.2026
Президент Казахстана Токаев поздравил жителей республики с православной Пасхой
0
579
13:45 12.04.2026
Посланники Трампа Уиткофф и Кушнер по-прежнему находятся в Пакистане - Al Arabiya
0
641
13:05 12.04.2026
Песков: СВО по истечению срока перемирия будет продолжаться...
0
754
10:20 12.04.2026
Почти две тысячи случаев нарушение режима перемирия уже зафиксировано со стороны ВСУ – МО РФ
0
844
09:30 12.04.2026
Переговоры делегаций США и Ирана завершились без заключения соглашения
0
874
09:00 12.04.2026
Почти все фильмы в РФ, если отбросить господдержку, оказываются в «минусе» - президент Гильдии продюсеров
0
873

