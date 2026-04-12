Главный управляющий компании Еni считает, что нужно приостановить запрет на экспорт СПГ из РФ
21:15 12.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главный управляющий итальянской энергетической компании Еni Клаудио Дескальци высказался за приостановку запрета на импорт газа из РФ, который решено ввести в Евросоюзе в 2027 году.
«Я считаю необходимым приостановить вступающий в силу 1 января 2027 года запрет на поставку СПГ из России», — сказал он на мероприятии, организованном партией «Лига». Его слова приводит агентство ANSA.
