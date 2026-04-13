Угольников выступил за пересмотр прав наследников на произведения предков

Народный артист РФ, режиссер Игорь Угольников заявил, что вопрос постановок произведений литературных классиков без согласия их наследников требует пересмотра, поскольку такие произведения являются достоянием страны и их использование не должно ограничиваться. Такое мнение он высказал в интервью ТАСС.

«Вопрос очень сложный и должен обсуждаться на всех уровнях. <…> Все это — достояние нашей страны, и то, каким образом оно осталось в руках наследников, нужно пересматривать. Тем более в нынешней ситуации, которая носит скорее политический, нежели чем практический характер», — сказал он.

По словам режиссера, проблема затрагивает не только театральную сферу, но и музыкальное наследие, включая патриотические песни. «Это касается в том числе и песен времен Великой Отечественной войны, которые не всегда возможно исполнять, поскольку наследники запрещают или выставляют очень высокую цену за использование музыки или текста», — поделился он.

Угольников отметил необходимость кардинального подхода к решению этого вопроса. «Это надо решать кардинально, как и многие другие вопросы в нашей стране, — жестко, росчерком пера и следовать этому в дальнейшем», — подчеркнул он.

Режиссер выразил уверенность, что решение вопроса будет принято в пользу расширения доступа к таким произведениям. «Я думаю, что государство и здравый смысл решат этот вопрос, в сторону того, что мы сможем все важные патриотические произведения, созданные нашими предками, исполнять без воли наследников. Наши оппоненты в мировом сообществе поступают так, как им нужно, не задумываясь о юридических вопросах. Я думаю, что мы в наших вопросах должны поступать так же. Да простят меня наследники, но им придется положить зубы на полку», — заключил он.

Ранее на заседании Совета при президенте РФ по культуре Владимир Путин заявил о необходимости урегулирования проблемы запретов со стороны наследников авторов в «цивилизованном ключе». В ходе заседания Совета по культуре художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков сообщил, что в 2025 году подобная ситуация возникла при постановке пьесы «С любимыми не расставайтесь» Александра Володина, а также при работе с произведениями Михаила Булгакова.