Трамп резко раскритиковал Папу Римского Льва XIV

10:32 13.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский президент Дональд Трамп резко раскритиковал Папу Римского Льва XIV и заявил, что последний был избран только благодаря США.

В своем сообщении в социальной сети Truth Social хозяин Белого дома написал, что его не устраивает Папа Римский, который не одобряет нападение США на Венесуэлу. «Лев должен быть благодарен, потому что он, как известно всем, стал потрясающим сюрпризом. Его не было ни в одном списке кандидатов на пост папы, и церковь включила его туда только по той причине, что он американец, а они посчитали, что это будет наилучшим способом иметь дело с президентом Дональдом Трампом», — добавил глава государства.

«Если бы не я в Белом доме, Лев не был бы в Ватикане. К сожалению, слабость Льва в вопросах преступности и ядерного оружия меня не устраивает», — указал он.

11 апреля Папа Римский Лев XIV произнес антивоенную проповедь в соборе Святого Петра. «Смерти подчиняется тот, кто отвернулся от Бога, чтобы сделать себя и свою власть немым, слепым и глухим идолом. Хватит поклоняться себе и деньгам! Хватит демонстрации силы! Хватит войны!» — указал понтифик. Наблюдатели отмечают, что в последних папских проповедях содержатся «прямые указания» на происходящее на Ближнем Востоке и критика администрации США.

