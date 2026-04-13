Собянин: Городские проекты помогают растить кадры для строительной отрасли
10:02 13.04.2026
В Москве поддерживают программы профессиональной подготовки специалистов строительной отрасли, заявил мэр Сергей Собянин. По его словам, комплекс градостроительной политики и строительства Москвы выполняет несколько проектов, помогающих будущим проектировщикам, архитекторам и другим специалистам как можно раньше определить свою карьерную траекторию.
Например, интересен флагманский проект в области архитектурного образования — фестиваль «Открытый город», который в 2025 году состоится в 11-й раз. "С 2024 года его важной частью стал детский трек, - отметил Собянин. - Под руководством наставников заинтересованные школьники выполняют реальные проекты: от уютных зон отдыха до современных медиатек в своих же школах. Ребята проходят путь настоящего «взрослого» заказа — от идеи до защиты проекта на престижных площадках вроде Гостиного двора".
Фестиваль «Открытый город» для студентов - масштабная междисциплинарная платформа, объединяющая 20 вузов Москвы, включая МАРХИ, МГСУ, Школу дизайна РАНХиГС и МГТУ им. Баумана.
Как отмечает мэр, около 1000 студентов получают шанс поработать совместно с известными архмтекторами. Под их руководством команды разрабатывают проектные решения по запросу города: от реновации транспортных узлов до создания современных общественных пространств.
Лучшие проекты выставляются в Музее архитектуры имени А.В. Щусева.
Одним из них стал проект «Световая инклюзия» - решения, которые смогут сделать вечернюю городскую среду более здоровой, комфортной и безопасной для людей с особенностями здоровья.
По словам Собянина, важным этапом погружения в профессию стали практики. Например, Департамент городского имущества заключил договоры с 23 городскими вузами и в 2025 учебному году практику в ведомстве прошли 270 человек. А «МосгорБТИ» предоставляет места для практики будущим специалистам по направлениям «Землеустройство и кадастры», «Геодезия и дистанционное зондирование», «Прикладная геодезия» и «Архитектура».
- 10:05 13.04.2026
- Минюст США пообещал преследовать всех покупателей иранской нефти
- 10:00 13.04.2026
- Угольников выступил за пересмотр прав наследников на произведения предков
- 09:32 13.04.2026
- Надежды союзников Киева на смену курса Венгрии после победы «Тисы» преувеличены — Politico
- 09:20 13.04.2026
- ВС США начнут 13 апреля полную морскую блокаду Ирана
- 09:05 13.04.2026
- Лидер «Тисы» Мадьяр пообещал вновь сделать Венгрию сильным союзником в ЕС и НАТО
- 09:00 13.04.2026
- За ночь над регионами РФ сбиты 33 украинских БПЛА
- 23:21 12.04.2026
- Премьер Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии на парламентских выборах
- 21:15 12.04.2026
- Главный управляющий компании Еni считает, что нужно приостановить запрет на экспорт СПГ из РФ
- 19:33 12.04.2026
- Лукашенко и Путин в ходе телефонного разговора обсудили сотрудничество в тройке Беларусь–Россия–КНДР
- 18:30 12.04.2026
- В КСИР сообщили, что Ормузский пролив находится под полным контролем Ирана
