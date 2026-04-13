Новый корпус Курчатовской школы откроется 1 сентября — мэр Москвы

В Москве 1 сентября будет открыт новый корпус знаменитой Курчатовской школы. По словам мэра Сергея Собянина, это необычное по архитектуре и оснащению здание на Волоколамском шоссе, в котором смогут учиться 815 школьников с 1 по 11 классы. Новое учреждение образование станет одновременно школой с закрытой территорией, общественным центром и частью единой городской среды.

Как подчеркнул градоначальник, при проектировании корпуса активно применялись BIM-технологии. Архитекторы попытались создать эффект парящего здания, вытянутого вдоль берега реки. Почти весь первый этаж здания остеклен, а на кровле предусмотрена открытая терраса со смотровой площадкой, ландшафтным озеленением и подсветкой, где можно будет проводить занятия и разные школьные мероприятия.

Внутри новостройку обустроят по принципу «школы-города»: там будут не длинные коридоры, а «улицы» и рекреации, будет создан многоуровневый атриум-амфитеатр, который благодаря мобильным перегородкам можно будет объединить с обеденным залом и превратит в большой зал для собраний, лекций или постановок.

Рядом со школой появится спортивный комплекс, где будет беговая дорожка на 4 полосы, площадки для игры в футбол, баскетбол и волейбол, зона для прыжков в длину.

«Школьное здание станет новой архитектурной доминантой района Покровское-Стрешнево, который за последние годы заметно изменился к лучшему», - отметил Собянин.