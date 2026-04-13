Новый корпус Курчатовской школы откроется 1 сентября — мэр Москвы

13:41 13.04.2026

В Москве 1 сентября будет открыт новый корпус знаменитой Курчатовской школы. По словам мэра Сергея Собянина, это необычное по архитектуре и оснащению здание на Волоколамском шоссе, в котором смогут учиться 815 школьников с 1 по 11 классы. Новое учреждение образование станет одновременно школой с закрытой территорией, общественным центром и частью единой городской среды.

Как подчеркнул градоначальник, при проектировании корпуса активно применялись BIM-технологии. Архитекторы попытались создать эффект парящего здания, вытянутого вдоль берега реки. Почти весь первый этаж здания остеклен, а на кровле предусмотрена открытая терраса со смотровой площадкой, ландшафтным озеленением и подсветкой, где можно будет проводить занятия и разные школьные мероприятия.

Внутри новостройку обустроят по принципу «школы-города»: там будут не длинные коридоры, а «улицы» и рекреации, будет создан многоуровневый атриум-амфитеатр, который благодаря мобильным перегородкам можно будет объединить с обеденным залом и превратит в большой зал для собраний, лекций или постановок.

Рядом со школой появится спортивный комплекс, где будет беговая дорожка на 4 полосы, площадки для игры в футбол, баскетбол и волейбол, зона для прыжков в длину.

«Школьное здание станет новой архитектурной доминантой района Покровское-Стрешнево, который за последние годы заметно изменился к лучшему», - отметил Собянин.

14:32 13.04.2026
Ежегодно почти 14 тыс. человек погибают на дорогах — Мурашко
0
51
14:29 13.04.2026
Собянин: Акция «Дни исторического и культурного наследия» начнется 18 апреля
0
53
14:12 13.04.2026
ВС РФ продолжили проведение спецоперации с окончанием перемирия
0
100
14:00 13.04.2026
Сдача ЕГЭ в России теперь будет начинаться не ранее 1 июня — Рособрнадзор
0
122
13:32 13.04.2026
ИИ должен быть подвергнут цензуре — замглавы Минцифры РФ
0
178
13:12 13.04.2026
Ежегодно различную помощь Российского Красного Креста получают 2 млн человек — Голикова
0
187
13:00 13.04.2026
Ближневосточный кризис может вызвать крупный виток продовольственной инфляции — СБ РФ
0
220
12:32 13.04.2026
Власти США полагают, что Иран захочет прорвать блокаду ради дополнительных уступок — WP
0
287
12:20 13.04.2026
Франция готова решать вопрос разблокирования Ормузского пролива только после войны — МИД
0
276
12:05 13.04.2026
Венграм стоит насторожиться из-за одобрения Еврокомиссией смены власти в стране — Ле Пен
0
319

