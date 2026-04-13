Ежегодно почти 14 тыс. человек погибают на дорогах — Мурашко

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 14 тыс. человек ежегодно погибают в ДТП, число погибших снижается, в том числе благодаря деятельности Российского Красного Креста. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на XVIII съезде РКК.

«Хочу отметить ваш огромный вклад и в пропаганду донорства, как донорства крови, так и красного костного мозга. Конечно же, это и борьба с вич-инфекцией, оказание помощи, первичной медицинской помощи при чрезвычайной ситуации. И важным является, в том числе это на дорогах, потому что сегодня мы в год на наших дорогах теряем почти 14 000 жизней. И динамика сегодня положительная по снижению количества погибших на дорогах отмечается», — сказал Мурашко.