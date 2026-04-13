Ежегодно почти 14 тыс. человек погибают на дорогах — Мурашко

14:32 13.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 14 тыс. человек ежегодно погибают в ДТП, число погибших снижается, в том числе благодаря деятельности Российского Красного Креста. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на XVIII съезде РКК.

«Хочу отметить ваш огромный вклад и в пропаганду донорства, как донорства крови, так и красного костного мозга. Конечно же, это и борьба с вич-инфекцией, оказание помощи, первичной медицинской помощи при чрезвычайной ситуации. И важным является, в том числе это на дорогах, потому что сегодня мы в год на наших дорогах теряем почти 14 000 жизней. И динамика сегодня положительная по снижению количества погибших на дорогах отмечается», — сказал Мурашко.

НОВОСТИ

14:29 13.04.2026
Собянин: Акция «Дни исторического и культурного наследия» начнется 18 апреля
0
78
14:12 13.04.2026
ВС РФ продолжили проведение спецоперации с окончанием перемирия
0
113
14:00 13.04.2026
Сдача ЕГЭ в России теперь будет начинаться не ранее 1 июня — Рособрнадзор
0
132
13:41 13.04.2026
Новый корпус Курчатовской школы откроется 1 сентября — мэр Москвы
0
152
13:32 13.04.2026
ИИ должен быть подвергнут цензуре — замглавы Минцифры РФ
0
190
13:12 13.04.2026
Ежегодно различную помощь Российского Красного Креста получают 2 млн человек — Голикова
0
196
13:00 13.04.2026
Ближневосточный кризис может вызвать крупный виток продовольственной инфляции — СБ РФ
0
231
12:32 13.04.2026
Власти США полагают, что Иран захочет прорвать блокаду ради дополнительных уступок — WP
0
301
12:20 13.04.2026
Франция готова решать вопрос разблокирования Ормузского пролива только после войны — МИД
0
287
12:05 13.04.2026
Венграм стоит насторожиться из-за одобрения Еврокомиссией смены власти в стране — Ле Пен
0
328

