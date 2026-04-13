Хуситы могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив в ответ на блокаду Ирана — эксперт

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) может перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив в случае, если Иран ощутит последствия морской блокады со стороны США. Такое мнение выразил сотрудник базирующегося в Вашингтоне аналитического центра «Международная кризисная группа» Ахмед Наги.

«Если США введут блокаду иранских портов и Иран начнет ощущать последствия, то весьма вероятна эскалация со стороны хуситов в Баб-эль-Мандебском проливе», — приводит его слова агентство Associated Press. По мнению аналитика, возможное закрытие морской артерии еще больше усилит давление на мировое судоходство.