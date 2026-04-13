Хуситы могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив в ответ на блокаду Ирана — эксперт
17:32 13.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) может перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив в случае, если Иран ощутит последствия морской блокады со стороны США. Такое мнение выразил сотрудник базирующегося в Вашингтоне аналитического центра «Международная кризисная группа» Ахмед Наги.
«Если США введут блокаду иранских портов и Иран начнет ощущать последствия, то весьма вероятна эскалация со стороны хуситов в Баб-эль-Мандебском проливе», — приводит его слова агентство Associated Press. По мнению аналитика, возможное закрытие морской артерии еще больше усилит давление на мировое судоходство.
НОВОСТИ
- 18:00 13.04.2026
- Американский самолет-разведчик снова кружит над Черным морем
- 17:50 13.04.2026
- Сбер вернул половину НДС за эквайринг 109 тысячам предпринимателей
- 17:12 13.04.2026
- Семибалльные порывы ветра ожидаются в Москве и Подмосковье
- 17:00 13.04.2026
- Полиция Финляндии считает, что четыре найденных в стране БПЛА были украинскими — Yle
- 16:32 13.04.2026
- Президент Индонезии отметил положительный вклад России в мировую политику
- 16:12 13.04.2026
- Предложение России принять уран из Ирана не было востребовано — Песков
- 16:02 13.04.2026
- Более 2 миллиардов рублей пожертвовали россияне через платформу СберВместе
- 16:00 13.04.2026
- В Саратове откажутся от торжественного прохождения войск и салюта на 9 Мая — губернатор
- 15:32 13.04.2026
- Венгрия сделала свой выбор, РФ его уважает — Песков
- 15:12 13.04.2026
- Папа Римский после критики президента США заявил, что не боится его
