0
0
85
НОВОСТИ

Хуситы могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив в ответ на блокаду Ирана — эксперт

17:32 13.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) может перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив в случае, если Иран ощутит последствия морской блокады со стороны США. Такое мнение выразил сотрудник базирующегося в Вашингтоне аналитического центра «Международная кризисная группа» Ахмед Наги.

«Если США введут блокаду иранских портов и Иран начнет ощущать последствия, то весьма вероятна эскалация со стороны хуситов в Баб-эль-Мандебском проливе», — приводит его слова агентство Associated Press. По мнению аналитика, возможное закрытие морской артерии еще больше усилит давление на мировое судоходство.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Возврат к списку