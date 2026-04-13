Мадьяр заявил, что хотел бы обсудить с Путиным соглашения по энергетике Венгрии и РФ

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр, победившей на парламентских выборах 12 апреля, хотел бы обсудить с президентом России Владимиром Путиным условия действующих соглашений между двумя странами в области энергетики, в том числе по сооружению новой АЭС в Пакше. Выступая на пресс-конференции в Будапеште, он утверждал, что стоимость строительства АЭС «Пакш-2» по проекту Росатома чрезвычайно завышена.

Мадьяр подтвердил, что как будущий премьер-министр Венгрии готов поддерживать с Россией прагматичные отношения по примеру многих других стран. «Это то, чего мы хотим, потому что мы находимся в уязвимом положении с точки зрения поставок энергоносителей из России. Происходит также расширение атомной электростанции в Пакше по невероятно завышенной цене. Могу сказать вам, что мы рассмотрим каждый контракт, при необходимости пересмотрим его, а при необходимости и расторгнем», — заявил лидер «Тисы».

Он отметил, что хотел бы поговорить на эту тему с президентом России. «Я мог бы попросить его улучшить финансовые условия», — добавил Мадьяр.