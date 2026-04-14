США настаивают на том, чтобы Иран передал им весь свой обогащенный уран
09:32 14.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вашингтон продолжает настаивать на том, чтобы Тегеран в перспективе передал ему все свои запасы обогащенного урана. Об этом сообщил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
«Мы заявили, что хотим, чтобы этот материал был вывезен из их страны, и хотели бы получить его в свое распоряжение», — сказал он в понедельник в прямом эфире телекомпании Fox News.
Как указал вице-президент, ядерная программа Ирана, несмотря на его заверения в отсутствии планов создать ядерное оружие, вызывает беспокойство у США. «Поэтому мы хотели бы полностью вывезти этот материал из страны, чтобы он находился под контролем Соединенных Штатов», — добавил он.
