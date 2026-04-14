ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО порядка 1 180 военных
13:12 14.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 180 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.
Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили до 220 военнослужащих, «Запад» — свыше 200, «Южная» — до 195, «Центр» — более 280, «Восток» — более 255, «Днепр» — до 30 военнослужащих.
