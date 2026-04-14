Семь инновационных колледжей будет создано в Москве — Сергей Собянин
13:50 14.04.2026
В Москве стараются подготовить школьников к максимально осознанному выбору профессии. По словам мэра столицы Сергея Собянина, старшеклассникам представляют разные траектории обучения, что помогает делать выбор, опираясь на свои интересы и таланты. Например, углубленное изучение предметов в предпрофессиональных классах позволяет лучше готовиться к вузам с учетом ситуации на рынке труда.
В Москве с 2023 года мы для 9-классников действует программа комплексной профориентации на базе инновационного центра «Профессии будущего». За несколько лет в ней поучаствовали более 180 тыс. девятиклассников, среди которых более 75 тыс. школьников в 2025 году.
По словам градоначальника, более 75% вакансий в Москве ориентированы на специалистов со средним профессиональным образованием. «Неслучайно все больше выпускников 9-х классов столичных школ выбирают колледжи, - отметил Собянин. - В прошлом году в них поступило рекордное количество подростков — 37 тысяч».
Как сообщил глава города, почти 95% выпускников городских колледжей успешно трудоустроились. При этом в Москве продолжается модернизация и системное развитие среднего профессионального образования. Например, идет переоснащение колледжей, в результате которого к концу 2031 года планируется полностью обновить инфраструктуру таких учебных заведений. Кроме того, на базе современных производств создали четыре флагманских центра практической подготовки, три из них размещены рядом с промышленными партнерами — будущими работодателями.
По словам Собянина, еще в Москве планируют создать семь инновационных колледжей, в том числе в сферах креативной индустрии, здравоохранения, гостеприимства, промышленности, транспорта, строительства, информационных технологий.
