Европа ускоряет работу над планом функционирования НАТО без США — WSJ

10:20 15.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европа ведет активную работу над резервным планом сохранения своей обороноспособности на случай, если США примут решение выйти из Североатлантического альянса. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их сведениям, чиновники работают над созданием «европейской НАТО», пытаются выдвинуть больше европейцев на руководящие должности в альянсе, а также заменить американское военное оборудование на собственное.

Составление соответствующих планов, указывает издание, началось в прошлом году и набрало обороты после угроз американского президента Дональда Трампа присоединить Гренландию к США. Новый импульс придала критика Вашингтона в адрес союзников по НАТО за нежелание помогать ему в войне с Тегераном.

Отмечается, что важной подвижкой стало изменение настроений в Берлине, который раньше сопротивлялся большему суверенитету Европы в вопросах обороны. Именно после смены позиции Германии, на территории которой размещено американское ядерное оружие, обсуждение плана перешло в практическую плоскость. В качестве идеального сценария европейские страны видят сохранение США в составе альянса при переходе большинства оборонительных задач к европейцам.

Помимо этого, Европа намерена нарастить производство тех видов вооружений, в которых она отстает от США, в том числе противолодочных, средств космической разведки и слежения, а также систем дозаправки в воздухе.

