Генпрокурор РФ предложил запретить госслужбу уволенным в связи с утратой доверия

Генпрокурор России Александр Гуцан предложил законодательно установить запрет повторного поступления на госслужбу лицам, уволенным в связи с утратой доверия за нарушения антикоррупционных правил.

«Казалось бы, такая запись должна стать для коррупционеров черной меткой, исключить повторное поступление на государственную службу, однако соответствующего запрета в законодательстве нет. Считаю, этот пробел необходимо устранить», — заявил он, выступая в Совете Федерации с ежегодным докладом о состоянии законности и правопорядка.