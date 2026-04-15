С чиновников в 2025 году взыскали втрое больше имущества — на 1,6 трлн рублей

11:32 15.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем взысканного с госслужащих неподтвержденного легальными доходами имущества в 2025 году вырос втрое — до 1,6 трлн рублей. Об этом сообщил генпрокурор России Александр Гуцан, выступая с ежегодным докладом Совету Федерации.

«В результате исковой работы прокуроров по взысканию активов, приобретенных на неподтвержденные доходы, общая сумма переданного государству имущества увеличилась в три раза и достигла 1,6 трлн рублей», — сообщил он.

