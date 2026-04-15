В Дагестане из-за схода лавины погиб пограничник

Пограничник погиб в результате схода лавины в Цумадинском районе Дагестана. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе районной администрации,

«Один военнослужащий пограничник погиб в результате схода лавины в местности Кивани Цумадинского района. Тело из-под снега достали», — сказал собеседник агентства.

В горных районах Дагестана из-за сильных осадков произошли обвалы и лавины. В связи с этим в Дахадаевском, Лакском, Акушинском и Цумадинском районах действует режим повышенной готовности. Закрыты 13 участков автомобильных дорог, повреждены десятки домов.