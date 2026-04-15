НОВОСТИ

В Дагестане из-за схода лавины погиб пограничник

16:00 15.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пограничник погиб в результате схода лавины в Цумадинском районе Дагестана. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе районной администрации,

«Один военнослужащий пограничник погиб в результате схода лавины в местности Кивани Цумадинского района. Тело из-под снега достали», — сказал собеседник агентства.

В горных районах Дагестана из-за сильных осадков произошли обвалы и лавины. В связи с этим в Дахадаевском, Лакском, Акушинском и Цумадинском районах действует режим повышенной готовности. Закрыты 13 участков автомобильных дорог, повреждены десятки домов.

НОВОСТИ

17:12 15.04.2026
Иран пока не готов обсуждать передачу России обогащенного урана — МИД республики
0
30
17:00 15.04.2026
ВВП РФ сократился на 1,8% за январь–февраль, сообщил Путин
0
76
16:32 15.04.2026
Четыре человека погибли, 20 ранены в результате стрельбы в школе в Турции
0
129
16:30 15.04.2026
В марте СберСити занял первое место по продажам квартир в старой Москве
0
119
16:12 15.04.2026
На Бали создали патрульную группу для наблюдения за иностранцами
0
146
15:32 15.04.2026
В Нидерландах заявили о сохранении «тревожно высокого» уровня антисемитизма
0
235
15:12 15.04.2026
Европейская комиссия выделяет свыше 1 млрд евро на оборонные проекты
0
249
15:00 15.04.2026
Президент США утверждает, что своим нападением на Иран спас Ближний Восток
0
276
14:55 15.04.2026
Бессмертный полк онлайн вновь объединит миллионы людей по всей стране
0
248
14:32 15.04.2026
В результате атаки БПЛА на промзону Стерлитамака погиб водитель
0
298

