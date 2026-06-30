Средства ПВО за ночь сбили 419 украинских БПЛА над регионами России
09:00 30.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили над регионами России 419 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение ночи в период с 20:00 мск 29 июня т. г. до 07:00 мск 30 июня т. г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 419 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым», — говорится в сообщении.
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