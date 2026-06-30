Военные РФ вытеснили основные силы ВСУ из Красного Лимана, сообщил Марочко
09:05 30.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские бойцы, продвигаясь в Красном Лимане (украинское название — Лиман) в ДНР, вытеснили из города основные силы Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
«Касаемо населенного пункта Красный Лиман, то, по моей информации, наши военнослужащие вытеснили основные силы украинских боевиков из данного населенного пункта. Сейчас идет зачистка местности», — сказал он.
Марочко отметил, что уже можно говорить о том, что украинские войска потерпели поражение в Красном Лимане.
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