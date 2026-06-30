0
0
164
НОВОСТИ

Военные РФ вытеснили основные силы ВСУ из Красного Лимана, сообщил Марочко

09:05 30.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские бойцы, продвигаясь в Красном Лимане (украинское название — Лиман) в ДНР, вытеснили из города основные силы Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Касаемо населенного пункта Красный Лиман, то, по моей информации, наши военнослужащие вытеснили основные силы украинских боевиков из данного населенного пункта. Сейчас идет зачистка местности», — сказал он.

Марочко отметил, что уже можно говорить о том, что украинские войска потерпели поражение в Красном Лимане.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 30.06.2026
Украина заплатит за решение Зеленского создать национальный «пантеон героев» — Моравецкий
0
20
10:00 30.06.2026
Найдено тело одной туристки, пропавшей во время сплава в Красноярском крае
0
42
09:32 30.06.2026
Володин посоветовал Польше наградить Зеленского «орденом Иуды»
0
126
09:20 30.06.2026
Доля льготной ипотеки в новых выдачах к концу 2026 года сократится до 50% — НКР
0
153
09:00 30.06.2026
Средства ПВО за ночь сбили 419 украинских БПЛА над регионами России
0
193
22:40 29.06.2026
Капитан танкера Deliver содержался под стражей во Франции, после чего вернулся на судно
0
811
22:00 29.06.2026
Делегация Ирана посетит Катар, но не будет встречаться с американцами — МИД
0
821
21:20 29.06.2026
Стрельбу в Штаде устроил 45-летний житель ФРГ турецкого происхождения — власти
0
880
20:40 29.06.2026
Вучич сообщил о планах объявить отставку до осени и провести выборы через 3-4 месяца
0
750
20:00 29.06.2026
Условия семейной ипотеки останутся без изменений до 1 октября — Минфин
0
786

Возврат к списку