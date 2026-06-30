Польша не передаст Киеву МиГ-29 в связи с отказом делиться технологиями БПЛА — МО

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша не собирается передавать Украине истребители МиГ-29, поскольку в Киеве отказались от передачи Варшаве технологий производства и борьбы с БПЛА. Об этом заявил в эфире телеканала Polsat глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

«Я предложил, как мне кажется, весьма партнерский подход — МиГи в обмен на дроны. Украинцы сначала согласились, но не выполнили свои обязательства, поэтому МиГов для Украины нет, так как у Польши нет ни дронов, ни возможностей для их использования», — рассказал министр. «Они сначала согласились на такое решение, но потом отказались от этого», — добавил он.