Почти половина американцев уверена, что лучшие дни США остались позади — опрос
12:00 30.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почти половина жителей США считает, что лучшее время в истории их страны уже прошло. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом CBS News совместно с институтом изучения общественного мнения YouGov.
Отмечается, что такой точки зрения придерживаются 47% опрошенных. Еще 41% считает, что лучшие дни впереди, и только 12% респондентов уверены, что страна переживает лучшее время прямо сейчас. Кроме того, 67% американцев считают, что американская демократия находится под угрозой. Около трети опрошенных также заявили, что через 50 лет ситуация в стране только ухудшится.
Отдельно социологи спросили, верят ли жители США в достижение в современных реалиях «американской мечты» — идеи о том, что каждый человек вне зависимости от происхождения может добиться свободы, равенства и социального успеха, если будет усердно работать. Только 17% опрошенных заявили, что они «точно уверены» в ее достижимости, а более половины респондентов уверены, что это невозможно. 57% американцев считают, что сейчас успеха может добиться лишь незначительное число представителей элиты.
НОВОСТИ
- 13:12 30.06.2026
- Жителя Костромы приговорили к 25 годам колонии за госизмену и терроризм
- 13:00 30.06.2026
- Выдача ипотеки в РФ в мае снизилась на 8,6% — ЦБ
- 12:32 30.06.2026
- Угольные организации до конца 2026 года вернут в бюджет РФ 53 млрд рублей
- 12:30 30.06.2026
- Акционеры Сбера утвердили рекордные в истории банка дивиденды — 850,2 миллиарда рублей
- 12:20 30.06.2026
- На Украине вводят графики отключения электричества на фоне жары
- 12:06 30.06.2026
- Собянин: Надземный пешеходный переход построят в районе Очаково-Матвеевское
- 12:05 30.06.2026
- Центробанки мира впервые намерены сократить долю доллара в резервах — Reuters
- 11:32 30.06.2026
- Польша не передаст Киеву МиГ-29 в связи с отказом делиться технологиями БПЛА — МО
- 11:20 30.06.2026
- Решетников назвал экстремально низким текущий уровень безработицы в 2,2%
- 11:05 30.06.2026
- Население Узбекистана по итогам переписи превысило 39 млн человек
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать