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Почти половина американцев уверена, что лучшие дни США остались позади — опрос

12:00 30.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти половина жителей США считает, что лучшее время в истории их страны уже прошло. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом CBS News совместно с институтом изучения общественного мнения YouGov.

Отмечается, что такой точки зрения придерживаются 47% опрошенных. Еще 41% считает, что лучшие дни впереди, и только 12% респондентов уверены, что страна переживает лучшее время прямо сейчас. Кроме того, 67% американцев считают, что американская демократия находится под угрозой. Около трети опрошенных также заявили, что через 50 лет ситуация в стране только ухудшится.

Отдельно социологи спросили, верят ли жители США в достижение в современных реалиях «американской мечты» — идеи о том, что каждый человек вне зависимости от происхождения может добиться свободы, равенства и социального успеха, если будет усердно работать. Только 17% опрошенных заявили, что они «точно уверены» в ее достижимости, а более половины респондентов уверены, что это невозможно. 57% американцев считают, что сейчас успеха может добиться лишь незначительное число представителей элиты.

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