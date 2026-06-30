Центробанки мира впервые намерены сократить долю доллара в резервах — Reuters
12:05 30.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Центральные банки мира впервые намерены в течение ближайшего десятилетия скорее сократить долю доллара в своих международных резервах, чем увеличить ее. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра OMFIF, опубликованные агентством Reuters.
Изменение настроений вызвано ростом политических рисков, связанных с американской валютой, а также ожиданиями перехода мировой финансовой системы к более многополярной модели. При этом центральные банки планируют наращивать вложения в золото и проявляют повышенный интерес к ряду других резервных валют, включая британский фунт, норвежскую крону и новозеландский доллар.
В исследовании приняли участие 90 центральных банков, государственных пенсионных и суверенных фондов, под управлением которых находятся активы на сумму около $10 трлн. Более двух третей опрошенных центробанков также сообщили о намерении расширить использование технологий искусственного интеллекта в своей деятельности в ближайшие годы.
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