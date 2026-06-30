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На Украине вводят графики отключения электричества на фоне жары

12:20 30.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Графики почасовых отключений электричества в вечерние часы вводят на Украине на фоне высокой температуры воздуха и нехватки электроэнергии. Об этом сообщили в украинском Минэнерго.

По его данным, «аномально жаркая погода» привела к существенному росту потребления электроэнергии. «Сегодня с 17:00 до 22:00 во всех регионах Украины применяются графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей в объеме до одной очереди», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

В Минэнерго также призвали граждан к экономному потреблению электроэнергии в дневные часы.

Согласно данным Укргидрометцентра, на Украине наблюдается аномальная жара: температура воздуха достигает плюс 33 — плюс 38 градусов в западных областях и от плюс 30 до плюс 35 в центральных и южных регионах.

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