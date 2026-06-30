Собянин: Надземный пешеходный переход построят в районе Очаково-Матвеевское

12:06

В Москве над путями четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) в районе Очаково-Матвеевское будет построен надземный пешеходный переход. По словам мэра Сергея Собянина, объект будет связывать Рябиновую улицу с Проектируемым проездом № 1980, на нем организуют два лестничных схода и два лифта.

«Переход станет важным элементом пешеходной инфраструктуры района. Объемно-пространственная композиция будет представлять собой остекленную с двух сторон галерею на несущих опорах Y-образной формы», – подчеркнул градоначальник.

Как отмечает мэр, появление нового перехода повысит уровень комфорта для жителей Очаково-Матвеевского. Например, его будут использовать сотрудники предприятий, расположенных рядом, но разделенных железной дорогой. Также переход сократит путь до станции «Озерная» Солнцевской линии метро.

По словам Собянина, завершение строительства пешеходного перехода в районе Очаково-Матвеевское планируется в 2027 году.

Напомним, в Москве активно строят новые путепроводы, мосты, пешеходные переходы и ремонтируют имеющиеся. Например, до конца 2026 года завершится реконструкция Воробьевского путепровода. По проекту планируется провести полную замену существующих балок сборным железобетонным пролетным строением, которое в поперечном сечении будет состоять из 46 балок.

А под Дорогомиловским автодорожным мостом планируется создать пешеходную галерею, которая после завершения работ станет частью формируемого пешеходного маршрута от моста Академика Королева до Московского международного делового центра «Москва-Сити». Галерея оборудуют лестничным спуском башенного типа на Пресненскую набережную с одной стороны и на набережную Тараса Шевченко с другой, при этом оба спуска оснастят лифтами.

Кроме того, на севере и северо-востоке Москвы продолжается строительство трех пешеходных переходов через пути первого Московского центрального диаметра, которые свяжут Тимирязевский район с Бутырским и Марфином.