Угольные организации до конца 2026 года вернут в бюджет РФ 53 млрд рублей
12:32 30.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Угольные предприятия до конца 2026 года вернут в российский бюджет 53 млрд рублей, полученные в рамках предоставленной им рассрочки по уплате налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и страховых взносов. Это следует из материалов Минэнерго РФ, представленных в ходе семинара «Будущее угля».
Право на отсрочку в размере 75 млрд рублей получили 138 организаций. 86 организаций разработали программы повышения эффективности и получили рассрочку в объеме 53 млрд рублей.
НОВОСТИ
- 13:12 30.06.2026
- Жителя Костромы приговорили к 25 годам колонии за госизмену и терроризм
- 13:00 30.06.2026
- Выдача ипотеки в РФ в мае снизилась на 8,6% — ЦБ
- 12:30 30.06.2026
- Акционеры Сбера утвердили рекордные в истории банка дивиденды — 850,2 миллиарда рублей
- 12:20 30.06.2026
- На Украине вводят графики отключения электричества на фоне жары
- 12:06 30.06.2026
- Собянин: Надземный пешеходный переход построят в районе Очаково-Матвеевское
- 12:05 30.06.2026
- Центробанки мира впервые намерены сократить долю доллара в резервах — Reuters
- 12:00 30.06.2026
- Почти половина американцев уверена, что лучшие дни США остались позади — опрос
- 11:32 30.06.2026
- Польша не передаст Киеву МиГ-29 в связи с отказом делиться технологиями БПЛА — МО
- 11:20 30.06.2026
- Решетников назвал экстремально низким текущий уровень безработицы в 2,2%
- 11:05 30.06.2026
- Население Узбекистана по итогам переписи превысило 39 млн человек
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать