Угольные организации до конца 2026 года вернут в бюджет РФ 53 млрд рублей

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Угольные предприятия до конца 2026 года вернут в российский бюджет 53 млрд рублей, полученные в рамках предоставленной им рассрочки по уплате налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и страховых взносов. Это следует из материалов Минэнерго РФ, представленных в ходе семинара «Будущее угля».

Право на отсрочку в размере 75 млрд рублей получили 138 организаций. 86 организаций разработали программы повышения эффективности и получили рассрочку в объеме 53 млрд рублей.