Акционеры Сбера утвердили рекордные в истории банка дивиденды — 850,2 миллиарда рублей
12:30 30.06.2026
|Фото пресс-службы Сбера
Акционеры утвердили рекордные в истории Сбера дивиденды за 2025 год в размере 850,2 млрд рублей (37,64 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акции). Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 20 июля 2026 года.
Также акционеры утвердили годовой отчёт Сбербанка за 2025 год и согласовали назначение аудиторской организации на 2026 год и 1 квартал 2027 года, предоставили согласие на совершение сделки, в совершении которой имелась заинтересованность.
Кроме того, собранием избран новый состав Наблюдательного совета Сбербанка в количестве 14 человек, половину из которых составляют независимые директора.
«В 2025 году Сбер подтвердил свой статус стратегического института развития, продемонстрировав высокую надёжность, – подчеркнул Антон Силуанов, председатель Наблюдательного совета Сбербанка, министр финансов РФ. – Половина от утверждённого акционерами объёма дивидендов – более 425 млрд рублей – поступит в федеральный бюджет страны. Средства пойдут в том числе на финансирование приоритетных государственных программ. Дивиденды Группы Сбер трансформируются в реальные ресурсы для развития экономики нашей страны и повышения качества жизни россиян».
«По итогам 2025 года Сбер заработал 1 706 млрд рублей чистой прибыли, что на 7,9% превышает результат 2024 года. Сегодня акционеры приняли решение направить 50% этой чистой прибыли на дивидендные выплаты. Общий объем дивидендов составит 850,2 млрд рублей, из которых половина поступит в бюджет государства. Эти выплаты получат также более 2,4 млн акционеров Сбера — за последний год их число выросло почти на 600 тысяч, – отметил Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка. – Для нас это большая ответственность и мы стремимся, чтобы каждый акционер чувствовал себя не просто владельцем акций, а партнёром, сопричастным к формированию будущего Сбера. Текущий год для Сбера особенный — мы отмечаем 185-летие. За почти два столетия компания прошла путь от сберегательных касс до одной из крупнейших технологических компаний страны. Мы будем продолжать укреплять технологическое лидерство, инвестируя в инновации и искусственный интеллект. Это наш вклад в будущее, который напрямую влияет на общий уровень развития всей национальной экономики».
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