Выдача ипотеки в РФ в мае снизилась на 8,6% — ЦБ

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем выдач ипотеки в России в мае 2026 года снизился на 8,6% по сравнению с апрелем — до 359 млрд рублей, говорится в обзоре ЦБ.

«Кредитные организации в мае 2026 года предоставили 75,1 тыс. рублевых ипотек на сумму 328,2 млрд рублей против 83,9 тыс. рублевых ипотечных кредитов на общую сумму 359 млрд рублей месяцем ранее (снижение на 8,6% — прим. ТАСС). В годовом сравнении предоставление ипотек увеличилось на 18,7% и 14,2% по количеству и объему соответственно», — говорится в материалах.

По данным ЦБ, объем выдач ипотек по договорам долевого участия (ДДУ) снизился на 9,3% в мае по сравнению с апрелем, до 135 млрд рублей.

В мае 2026 года сохранились невысокие темпы прироста ипотечного портфеля, указывается в обзоре. На балансе банков задолженность по ипотечным жилищным кредитам на 1 июня 2026 года составила 22,2 трлн рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем, с учетом секьюритизированной части портфеля, на 0,5%. В годовом сопоставлении темпы прироста портфеля ипотеки составили 9,3% (в апреле — 9,7%).

Около 54,8% выдач ипотеки в мае приходилось на программы господдержки: было предоставлено 179,8 млрд рублей (-11,1% за месяц). Предоставление кредитов на рыночных условиях также уменьшилось: на 5,2%, до 148,4 млрд рублей.