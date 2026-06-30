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Жителя Костромы приговорили к 25 годам колонии за госизмену и терроризм

13:12 30.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд признал жителя Костромы виновным в госизмене, а также в участии в деятельности террористической организации и назначил наказание в виде 25 лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Костромской области.

«2-й Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя областного центра. Он осужден по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), ст. 275 УК РФ (государственная измена). <…> Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил 41-летнему мужчине наказание в виде 25 лет лишения свободы со штрафом в размере 600 тыс. рублей и ограничением свободы на 1 год», — говорится в сообщении.

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