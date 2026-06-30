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Поляки заняли правильную позицию по отношению к героизации УПА* Киевом — Медведев

13:32 30.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские элиты, несмотря на свою русофобию, в отношении действий Владимира Зеленского по героизации УПА* (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ) заняли правильную и честную позицию, отметил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя конфликт Варшавы и Киева.

«Сколь бы русофобствующими ни были польские элиты, нельзя не признать, что по вопросу омерзительной киевской бандеровщины они заняли правильную и честную позицию», — написал он в своем канале в «Максе».

Медведев добавил, что про другие европейские страны этого сказать нельзя. «Интересно, какова была бы их позиция, если бы, скажем, вместо семейного склепа тело дуче (Бенито Муссолини — прим. ТАСС) перезахоронили в римском Пантеоне, а Гитлеру возвели величественный памятник в Берлине? Или это тоже скоро случится?» — заметил замглавы Совбеза.

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