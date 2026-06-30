ВС РФ освободили Малиновку в ДНР, Лесное и Ровное в Запорожской области
14:00 30.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военнослужащие в течение суток освободили Малиновку в ДНР, Лесное и Ровное в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Подразделения Южной группировки войск в результате активных боевых действий освободили населенный пункт Малиновка Донецкой Народной Республики. <…> Подразделения группировки войск „Восток“ продвинулись в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенные пункты Ровное и Лесное Запорожской области», — сказали там.
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