ВС РФ освободили Малиновку в ДНР, Лесное и Ровное в Запорожской области

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие в течение суток освободили Малиновку в ДНР, Лесное и Ровное в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения Южной группировки войск в результате активных боевых действий освободили населенный пункт Малиновка Донецкой Народной Республики. <…> Подразделения группировки войск „Восток“ продвинулись в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенные пункты Ровное и Лесное Запорожской области», — сказали там.