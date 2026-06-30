Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 395 военнослужащих в зоне СВО

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки порядка 1 395 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 210 человек, от действий группировок «Запад» — до 210, «Южная» — свыше 175, «Центр» — более 270, на направлении «Восток» — свыше 455 и «Днепр» — до 75 военнослужащих.