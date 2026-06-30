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Кремль не будет раскрывать, из каких стран РФ может импортировать топливо — Песков

14:32 30.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не станет раскрывать информацию о том, с какими странами осуществляются контакты по поводу возможного импорта топлива. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«По понятным причинам мы не будем об этом говорить», — ответил он на вопрос о том, из каких стран мог бы вестись импорт топлива. «Контакты осуществляются», — добавил Песков.

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