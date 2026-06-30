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НОВОСТИ

Собянин: Жители 18 домов в Северном Тушине переедут в квартиры по реновации

13:53 30.06.2026

Программа реновации жилого фонда активно продолжается в Москве. Например, по словам мэра столицы Сергея Собянина, в Северном Тушине построены и переданы под заселение семь современных, комфортных жилых комплексов. «Переселение охватило жителей 18 старых домов, - сообщил мэр. - Среди новостроек — ЖК на улице Героев Панфиловцев. Всего в нем 325 квартир с улучшенной отделкой общей площадью 20 тысяч квадратных метров. Создана безбарьерная среда для маломобильных граждан и родителей с детскими колясками, есть 10 лифтов. На первом этаже расположены помещения под магазины и предприятия сферы услуг. А на прилегающей территории обустроены зона отдыха, спортивная и детская площадки».

Как отмечает мэр, новый шестисекционный монолитный жилой комплекс состоит из трех корпусов и возведен по индивидуальному проекту. Здания отделаны с использованием клинкерной плитки и архитектурного бетона с текстурированной поверхностью светло-бежевого и терракотового цветов и контрастными акцентами графитового оттенка. В новостройке - 325 квартир площадью 20 тыс. квадратных метров, выполненных с улучшенной отделкой. При этом лоджии остеклены, есть короба для кондиционеров, а подъезды оформлены витражным остеклением. Жилой комплекс подключен к индивидуальному тепловому пункту и оснащен автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов, что даст возможность существенно уменьшить затраты на эксплуатацию зданий, а значит и плату за коммунальные услуги.

Дом расположен в 15 минутах езды на автобусе или трамвае от станции метро «Сходненская», неподалеку есть парк «Братцево», памятник природы «Сходненский ковш», Алешкинского лесопарка, храм Покрова Пресвятой Богородицы в Братцеве. Рядом - школы, детские сады, медицинские учреждения, магазины, спортивные клубы и заведения общественного питания.

Напомним, в программу реновации в Северном Тушине вошли 60 домов, в новые квартиры должны переехать около почти 19 тыс. человек.

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